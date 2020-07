Vete tussen Pairi Daiza en Museum Kunst & Geschiedenis: wie heeft echte mummie uit Kuifje-album in zijn bezit?

Pairi Daiza weerlegt die boodschap. "In tegenstelling tot wat het Museum Kunst & Geschiedenis laat geloven, bestaat er geen enkel schriftelijk bewijs van Hergé. Wat we wel weten, is dat onze mummie ten tijde van het tekenen van "De zeven kristallen bollen" eigendom was van de een Brusselse graaf. Dat was een kennis van Hergé. Ons belangrijkste argument is dat de mummie die nu in Pairi Daiza staat in 1978 tentoongesteld werd in een grote expo die mee werd georganiseerd door uitgeverij Moulinsart. Dat is de studio van Hergé. In de expo werden allerlei objecten getoond die Hergé geïnspireerd hebben bij het tekenen van zijn Kuifje-albums. Hergé leefde toen nog", zegt Mathieu Goedefroy van Pairi Daiza.

Het Museum Kunst & Geschiedenis spreekt dat niet tegen, maar meldt dat de mummie die nu in Pairi Daiza staat enkel ter illustratie gebruikt werd op die expo in 1978. De echte mummie werd toen niet uitgeleend aan Moulinsart.

Honderd procent zekerheid over de mummie zal er nooit zijn. Dat beseft ook Mathieu Goedefroy van Pairi Daiza. "Ik kan alleen maar iedereen aanmoedigen om de mummies in Brussel en in Pairi Daiza een bezoek te brengen. Dan kan iedereen voor zichzelf uitmaken welke van de twee het meest gelijkt op de mummie van de Kuifje-strips. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat deze mummies bewonderd moeten worden in plaats van het onderwerp te zijn van een discussie in de media", besluit Goedefroy.