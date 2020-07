Iconische hellingen in Vlaamse Ardennen krijgen start- en aankomstlijnen voor wielertoeristen

Maar niet iedereen is blij met het initiatief. Verkeersinstituut VIAS heeft er bedenkingen bij. Woordvoerder Stef Willems: “We snappen heel goed dat mensen de Vlaamse klassiekers willen herbeleven en zich ook willen meten met de goede profrenners. Maar het is toch belangrijk om te benadrukken dat ze zich niet in een computerspelletje bevinden maar op de openbare weg. En dat ze niet risico’s moeten gaan nemen om toch maar 3 seconden sneller te willen zijn dan hun idool of hun vrienden. Want dat gaat leiden tot gevaarlijke situaties, en dat willen we vermijden.”

Ook de Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme vindt het niet veilig. Voorzitter Wilfried Herremans : “Ik kan mij inbeelden dat de buurtbewoners het niet zo fijn vinden dat een bende wielertoeristen racen tegen elkaar, met de nodige veiligheidsproblemen. En ik weet ook niet of het echt gezond is. Als men zoiets doet, dan gaat het om de prestaties. En ik vraag me af of wielertoeristen wel geschikt zijn om aan competitie te doen.”

Toerisme Oost-Vlaanderen benadrukt dat het niet de bedoeling is om competities te houden. “We willen gewoon een belevingselement toevoegen aan het landschap en aan een recreatieve fietstocht. Het is een beetje zoals een fietszoektocht waarbij je opdrachten moet doen.