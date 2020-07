Jeugdverblijf in Oudenaarde krijgt 35.000 euro om extra sport -en speelterreinen aan te leggen

"We zijn heel erg tevreden met het extra geld. We hadden een aanvraag ingediend om een sportterreintje te kunnen aanleggen. Dat is echt nodig. Gelukkig krijgen we nu deze financiële steun want zonder zouden we dit niet kunnen realiseren", zegt directeur Hendrik Vandermarliere van jeugdcentrum Moerashuis in Oudenaarde. "We gaan extra sport- en speelterreinen aanleggen bij het jeugdcentrum."