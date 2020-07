Vakantie in eigen stad: Kamping Kontakt trekt door deelgemeenten van Leuven

“We gaan van start in het Heuvelhofpark in Kessel-Lo, van 16 tot 19 juli", zegt communicatiemedewerker Ana Schultze. "Deze gezellige groene oase wordt al eens over het hoofd gezien, maar krijgt dankzij Kamping Kontakt de aandacht die het verdient. De dagen vullen we met lekker eten en zonnige activiteiten zoals concerten en workshops."

De schaduwrijke locatie leent zich perfect voor een yogasessie, een initiatie spikeball, een dansworkshop en een intiem akoestisch concert. Dagelijks kan je een ontbijtbox of picknickpakket bestellen, en op zondag mag het wat luxueuzer zijn met een brunch. Een mobiele pizzaoven wordt warm gestookt om hongerige bezoekers te voeden. Op andere avonden is er een barbecue of wordt er uitgebreid gekookt.