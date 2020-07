Kleurcodes zullen bepalen voor welke reizigers coronatest en quarantaine verplicht worden

Gebieden (dat kan gaan over een stad, een gemeente, een district of zelfs een heel land, red.) met het hoogste risico, die momenteel in lockdown zijn na een nieuwe opflakkering van het coronavirus, zullen met rood worden aangemerkt. Reizigers die toch uit die gebieden terugkeren, zullen verplicht worden een coronatest te ondergaan en in quarantaine te gaan. Voor diezelfde gebieden wordt trouwens ook vanuit België een reisverbod uitgevaardigd.