Psychiatrisch centrum Pittem wordt verbouwd: “Geen 2-persoonskamers meer, enkel nog privékamers”

De bouwwerken starten volgend jaar. “Aangezien we in onze sector een voortrekkersrol willen blijven spelen, gaan we voor psychiatrie van de 21ste eeuw. Geen kleine ramen en donkere gangen meer, maar lichtrijke paviljoenen die aansluiten op het vele groen op het domein”, zegt Tytgat.

In de plaats komt er een volledig nieuw complex bij met allemaal 1-persoonskamers. “Dat is nodig om werk, therapie en verblijf van elkaar te scheiden. Wij zijn ervan overtuigd dat patiënten die bij ons worden opgenomen en die werken aan hun herstel nood hebben aan een ruimte voor zichzelf. Zo vinden ze tijd om na te denken en te verwerken wat ze gezien en geleerd hebben tijdens de therapie. In een 2 of 3-persoonskamer is dat niet ideaal”, besluit Tytgat.