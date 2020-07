Lange autorit voor de boeg? Leg geen voeten op het dashboard en andere tips om veilig aan te komen

U kent het wel, stapvoets rijden in een file of urenlang kilometers malen, ook als passagier kruipt dat in de benen. Regelmatig zie je passagiers die vooraan zitten in een auto, met hun voeten op het dashboard. Zo willen ze hun benen wat laten rusten en ontzwellen. Wat onderuit gezakt zitten, lijkt voor velen ook een comfortabele houding te zijn.



Geen goed idee, zegt Dr. Peter Mertens van de afdeling orthopedie van het ZNA Middelheim in Antwerpen. "Het risico op zware letsels is groot. Als er bijvoorbeeld een achterligger op u inrijdt terwijl u zo zit, dan maakt de airbag die gemaakt is om de impact van een botsing te beperken, de lichamelijke letsels net erger. Door de airbag worden de benen naar boven geklapt en tegen het lichaam aangedrukt. Daardoor kunnen de heupen ontwricht worden of zelfs breken."

Omdat de passagier onderuit gezakt is, functioneert de veiligheidsgordel ook niet zoals voorzien. In plaats van te drukken op de borstkas, snijdt de gordel in de hals of erger. Nekwervels kunnen beschadigd raken, in het slechtste geval bent u verlamd van de nek tot de voeten.