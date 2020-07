10 jaar geleden: "Lena was de perfecte 'jonge hupse griet' om met "Satellite" te scoren"

"Ik heb nooit naar het grote succes verlangd. Welke carrière ik ook zou gehad hebben, ik zou er blij mee geweest zijn. Het was dus nooit van: ik moet beroemd worden! Zo zit ik niet in elkaar. Ik wilde alleen datgene doen, waarbij ik me goed voel. Nooit heb ik een beslissing genomen waarbij het financiële aspect de doorslag gaf." (Berliner Zeitung, mei 2020)

"Na mijn 4e album, in 2015, heb ik bewust een rustpauze ingelast. Het was een goed idee om mijn gedachten en emoties op een rijtje te zetten en om wat afstand van het mediacircus te nemen. Er hing toen veel mist rond mijn hoofd. Ik was het lef om zelf ambities te koesteren, om groots te denken compleet verloren. Maar na die rustpauze was ik er weer helemaal klaar voor." (Discover Germany, april 2020) Dat resulteerde in 2019 in het album "Only Love, L.", wat haar een top 5-notering in de Duitse en Oostenrijkse hitparade opleverde. Ook in Zwitserland ging het album vlotjes over de toonbanken.