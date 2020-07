Liveblog: opnieuw even veel vacatures in Vlaanderen als voor de coronacrisis 

Zowel in de VS als Latijns-Amerika is gisteren de drempel van meer dan drie miljoen coronabesmettingen overschreden. Gisteren zijn er in de VS meer dan 60.000 besmettingen geregistreerd in 24 uur tijd, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Johns Hopkins-universiteit. De VS tellen nu meer dan 3 miljoen geregistreerde besmettingen. De voorbije 24 uur stierven meer dan 1.100 Amerikanen aan het virus. In totaal eiste de coronapandemie al 130.000 levens in de VS.

In Latijns-Amerika en de Caraïben blijken volgens een telling van het persbureau AFP eveneens meer dan 3 miljoen coronagevallen geregistreerd. Brazilië is goed voor meer dan de helft van die gevallen. Er vielen in de regio bijna 140.000 doden als gevolg van het virus.