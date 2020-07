Toeristen niet langer 2 weken in quarantaine in Engeland: welke maatregelen nemen toeristische plekken?

De Britse schrijfster en columniste Gillian Tett, die in New York woont, geeft in de Financial Times lucht aan haar verbijstering bij een recent bezoek aan Londen. In New York is ze eraan gewend geraakt dat vrijwel iedereen, op straat of in de winkel, een mondkapje draagt. Maar in Londen, schrijft ze, "bleken we nagenoeg de enigen met een mondkapje (…); zelfs op het openbaar vervoer (waar ze verplicht zijn), leken sommigen ze te schuwen". Tett ervaart zelfs zoiets als een cultuurschok.