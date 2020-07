Angela Merkel belijdt haar geloof in Europese eenheid en krijgt staande ovatie in Europees Parlement

Volgens de Duitse bondskanselier heeft de EU nood aan een sterk buitenlands beleid en een sterke defensie. "De Europese Unie moet op zichzelf kunnen staan", zegt ze, een verwijzing naar de onzekere tijdens in de internationale politiek.

Het aanslepende brexitdossier is een ander heikel thema. "Tot nu toe is de vooruitgang in de onderhandelingen miniem, om het op een diplomatische manier te stellen. We zijn met het Verenigd Koninkrijk overeengekomen om meer vaart in de onderhandelingen te brengen. Ik blijf aandringen op een goede oplossing, maar we moeten voorbereid zijn op een scenario zonder akkoord."

Angela Merkel besloot haar bevlogen toespraak met een verwijzing naar de 9e symfonie van de Duitse componist Ludwig van Beethoven. De "Ode an die Freude" daaruit is het volkslied van de Europese Unie. "Laat mij eindigen met de wens dat de boodschap van broederlijkheid en eenheid van de muziek ons moge leiden in Europa. Bestaat er een boodschap die toepasselijker is dan deze? Dat dit Europa tot veel in staat is als we elkaar bijstaan en aan één zeel trekken."

Merkel kreeg een staande ovatie van de aanwezige parlementsleden en was zichtbaar ontroerd.