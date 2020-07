Mexicanen blokkeren grenspost met de VS uit vrees voor coronavirus

De burgemeester schaart zich zo achter inwoners van zijn stad die het voorbije weekend de grensovergang met de VS-staat Arizona hebben geblokkeerd. Ook in andere Mexicaanse grenssteden, onder meer met Texas, was dat het geval. In Arizona en Texas is het aantal besmettingen de voorbije week opnieuw fors toegenomen. De Mexicaanse deelstaat Sonora heeft overigens het voorbije weekend -het was toen nationale feestdag in de VS- wegcontroles opgezet langs de grens. Amerikanen die zonder dringende reden binnen wilden komen, werden teruggestuurd.

Ook de Amerikaanse ambassadeur in Mexico, Christopher Landau, heeft zijn landgenoten opgeroepen om in hun land te blijven. Anders blijft het moeilijk om het virus te bedwingen, zegt hij.

Vandaag is de Mexicaanse president Andres Lopez Obrador in Washington te gast bij VS-president Donald Trump. De top gaat officieel over het USMCA, het nieuwe handelsakkoord tussen Canada, de VS en Mexico, een aanpassing van het oudere NAFTA-vrijhandelsakkoord. De Canadese premier Justin Trudeau heeft afgezegd voor die top.

De linkse president Obrador en Trump hebben verrassend dezelfde aanpak van het coronavirus. Beiden vinden de heisa wat overdreven en weigerden om mondmaskers te dragen. In beide landen is het coronavirus verspreid en werd er te weinig getest om precies in kaart te brengen hoeveel besmettingen er nu echt zijn. Ironisch genoeg was het net Trump die met zijn muur de grens met Mexico wou afsluiten om "criminelen, drugs en ziektes buiten te houden", terwijl het nu Mexicanen zijn die de grensposten blokkeren.