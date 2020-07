Blankenberge verplicht mondmaskers op de wekelijkse markten: "Echt nodig voor de veiligheid"

Burgemeester Dumery is ervan overtuigd dat de stad wel degelijk bevoegd is om de verplichting in te voeren. “Wij staan in voor de organisatie van ons openbaar domein. In private ruimten kan zo’n verplichting niet, maar op de markt wel. We hebben onder andere raad gevraagd aan de gouverneur. Die kon ons niet helemaal verzekeren dat zo’n verplichting wettelijk kan, maar hij stond er wel achter. Ik hoop dat we de komende dagen niet teruggefloten worden door de federale overheid."

Eén van de factoren die de beslissing heeft helpen versnellen, is de toenemende drukte in Blankenberge. "We zijn een toeristische stad met een markt die ook bezoekers uit andere gemeenten aantrekt", zegt Dumery. "Het is logisch dat er 2 keer per week dus een pak volk rondloopt in onze stad. We doen dit voor de veiligheid van de marktkramers én van de bezoekers.”