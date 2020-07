Nederlandse nieuwslezeres wordt onwel tijdens NOS-journaal

Het was even schrikken deze ochtend voor de tv-kijkers van het NOS-journaal, toen nieuwsanker Amber Brantsen tijdens het voorlezen van het weerbericht plots stopte met praten. Toen het beeld daarna nog even naar de nieuwsstudio ging, kon nog net opgemerkt worden dat de 30-jarige Brantsen onwel geworden was, terwijl ze voorover op haar desk viel en zich eraan probeerde vast te klampen. Intussen heeft ze laten weten dat ze weer oké is.