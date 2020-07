Nieuw in onze zalen: "Pinocchio" met Roberto Benigni als vader Gepetto

De nieuwe bewerking van "Pinocchio" was rond kerstmis een gigantisch succes in Italië, en komt nu ook bij ons in het Nederlands uit. Roberto Benigni, gekend van zijn hoofdrol in "La vita è bella" (1997), speelt vader Gepetto. Voor de Oscarwinnaar is dit een droomrol: de Italiaan heeft een hechte band met het sprookje, dat hij zelf ook al eens verfilmde. Onze filmman Ward Verrijcken sprak met regisseur Matteo Garrone en met Benigni. "Toen ik een jaar of 5 was, noemde mijn vader mij "kleine Pinocchio". Ik ben geboren op 20 kilometer van Collodi, waar Pinocchio woonde. Het boek was als heilig voor mij."