Kritiek op kleurcodes voor reizen: "Rood en groen zijn duidelijk, maar wat moeten mensen en bedrijven doen bij oranje?"

"Dat men op de website van Buitenlandse Zaken met kleuren werkt, is zeer goed omdat dit visueel sterk is", zegt Koen van den Bosch van de Vlaamse vereniging van Reisbureaus. "Maar men zal wel duidelijk moeten aangeven waarover het gáát. Een stad in quarantaine is nog geen regio in quarantaine en zeker geen land in quarantaine."