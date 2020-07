North Sea Port verwerkt 11 procent minder goederen door coronacrisis: "Geen reden tot paniek"

Het havenbedrijf blijft toch de positieve noot zien: "We hopen in 2022 weer op het niveau te kunnen zitten als in 2019. We hadden het herstel wat sneller verwacht, maar we horen van onze klanten dat het toch twee jaar kan duren eer we van deze klap zijn hersteld", legt Schalk uit. De haven hoopt op een licht herstel van de goederenoverslag via zeevaart en binnenvaart naar het einde van het jaar toe.