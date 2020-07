Oostende eert de zorgkundigen met een nieuwe verdwaalpaal 

Oostende heeft al jaren verdwaalpalen. Op het grote strand zijn dat nog de klassieke figuren van een treintje, een huisje, een banaan. Sinds vorig jaar is op het klein strand gekozen voor emoji's, dat zijn de tekens die we schrijven na een sms'je, om aan te duiden of we blij of triest zijn. De reeks emoji's is intussen eindeloos geworden. In Oostende noemen ze die trouwens zeemoji's. De twee nieuwe zeemoji's zijn een spookje en een zorgkundige.