Politieagent in zaak Mawda moet zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank

In de zaak van Mawda, het Iraaks-Koerdische meisje dat stierf door een politiekogel tijdens een achtervolging op de snelweg in een busje van een mensensmokkelaar, heeft de raadkamer van Bergen beslist om de agent te vervolgen voor onvrijwillige doodslag. De vraag van de ouders om de beschuldiging te verstrengen naar moord of slagen en verwondingen met de dood tot gevolg is verworpen.