Pottenbakken in "Ghost": "Het voelde erg sexy aan, in die klei wroeten"

Bruce Joel Rubin: "Na de opnames keken we allemaal naar elkaar en begrepen onmiddellijk dat we iets wonderbaarlijks gecreëerd hadden. Het was onmiddellijk duidelijk dat die scène zo erotisch geladen was dat een andere soortgelijke scène niet meer nodig was." (Vanity Fair, juli 2015)

Patrick Swayze: "Die scène is heel spontaan gegroeid. Het voelde erg sexy aan, in die klei te wroeten, dus het enige wat we moesten doen, was erin mee te gaan. En onze verbeelding de vrije loop te laten. En elkaars armen aan te raken wat dan weer vonken gaf. Gelukkig voelde Demi dat goed aan." (Autobiografie "The time of my life", juli 2010)

"Al die modderige dingen die tijdens de opnames op mijn arm vlogen, dat was heus wel sexy. Daar raakte ik danig opgewonden door.” (Boek "Patrick Swayze: one last dance", oktober 2009)