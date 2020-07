Roompot gaat nieuw vakantiepark uitbaten in Eksel: "We mikken op publiek dat graag fietst"

Het nieuwe vakantiepark komt op de site van het vroegere Musschennest. Op die camping waren er in het verleden veel problemen met vaste bewoning. "Dat zal nu niet het geval zijn", verzekert burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester). "We hebben daar in de bouwvergunning de nodige voorwaarden en boetes voor voorzien, precies om die problemen te voorkomen. Daardoor hebben de onderhandelingen ook langer geduurd."