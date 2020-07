Rozentuin van Coloma in Sint-Pieters-Leeuw krijgt opfrisbeurt: “Er mankeert dynamiek in de tuin”

Na ruim twintig jaar beslist het Agenschap voor Natuur en Bos dat het tijd is voor verandering. “De rozentuin is internationaal bekend en heeft dus veel aanzien. Toch merken we de laatste jaren dat de bezoekersaantallen fors zijn teruggevallen”, vertelt Bart Van Camp van het agentschap voor Natuur en Bos. “Er mankeert dynamiek in de tuin. De rozentuin heeft nood aan een nieuw verhaal. Een verhaal waarin de focus ligt op de roos maar ook op dynamiek en beleving. Er zit veel meer potentie in de tuin dan dat we er nu uithalen.”