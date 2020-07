Shoppen in kringwinkel kan nu ook online

Ook het thuis leveren van de spullen die je online gekocht hebt, werkt zoals bij het online shoppen in andere winkels. Er wordt met andere woorden thuis geleverd als je dat wil, maar voor grotere zaken word je doorverwezen naar een afhaalpunt in een Kringwinkel in je buurt.

Addertje onder het gras is de prijs die je betaalt om te leveren. Die durft al wel eens hoger te zijn dan hetgene je gekocht hebt. De bedoeling is dat het in De Kringwinkel goedkoop is en blijft. "Je koopt dus best genoeg spulletjes tegelijkertijd, zodat de kost ervan opweegt tegen de verzendingskosten", legt Louise Vrints nog uit in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen.