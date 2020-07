Sint-Pieters-Leeuw krijgt skatepark: "Skaters krijgen inspraak over inrichting"

Skaters zullen inspraak krijgen bij de inrichting van het park, zodat de infrastructuur aansluit bij hun wensen. "Concreet betekent dit dat voordat de plannen van de site worden opgemaakt, jongeren suggesties zullen kunnen doorgeven met betrekking tot de inrichting van het skatepark", zegt schepen van Jeugd, An Speeckaert. "Ik ben heel blij dat we een geschikte locatie gevonden hebben waar er geen hinder is voor omwonenden en gemakkelijk bereikbaar met de fiets."

De nieuwe skate-infrastructuur komt aan het Vlaams trefpunt Laekelinde, waar zowel het jeugdcentrum als voetbalploeg SK Leeuw gehuisvest zijn. De uiteindelijke aanleg van het skatepark zal starten in 2022, wanneer het ruimtelijk uitvoeringsplan aangepast is.