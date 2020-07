Tienerduo lanceert luxecamping in Bocholt: "Geen rommelig kampeerterrein maar wel luxe" 

Van de twaalf tenten zijn er vandaag twee bezet. In eentje vinden we Febe en haar broer. Ze komen al jaren met hun ouders van Roeselare naar Bocholt en slapen dit keer apart, op de camping. "Toen we hoorden dat Julie en Wesley een camping hadden, wilden we die zeker uitproberen", zegt Febe. Op de vraag of het is meegevallen, reageren ze enthousiast. "Het regende deze nacht wel een beetje, maar we werden wakker met de fluitende vogels en de kippen die over de weide liepen en onze dag was meteen goed."