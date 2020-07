Wagen ondersteboven in gracht aangetroffen in Veurne, twee inzittenden overleden

De feiten speelden zich af langs de Boonakkerstraat, een landelijke weg tussen de Veurnse deelgemeenten Beauvoorde en Bulskamp. Rond 17 uur zag een getuige hoe een wagen ondersteboven in een gracht lag. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar voor de twee inzittenden van het voertuig kwam alle hulp te laat.

Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe en wanneer de wagen in het water is beland. Wellicht zal een verkeersdeskundige meer duidelijkheid moeten scheppen over de precieze omstandigheden van het verkeersongeval.