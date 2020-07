Twee zorgdirecteurs op staande voet ontslagen in Gentbrugge, deel van personeel protesteert: "Vertrouwensbreuk"

“Het centraal bestuur wil een gecoördineerde zorg op poten zetten zodat er een betere afstemming is tussen zorg en onderwijs, iets waar het personeel ook voorstander van is”, verklaart syndicaal afgevaardigde van ACV Puls, Reginald Wietendaele. “Hiervoor zijn 4 directeurs verantwoordelijk om alles in goede banen te leiden. Dit proces is nu bijna een jaar aan de gang, maar volgens het bestuur gaat het niet snel genoeg”, aldus Wietendaele. Vandaag kwam de officiële mededeling vanuit het centraal bestuur dat twee directeurs niet de juiste leiderscapaciteiten bezitten om dit proces in goede banen te leiden. Niemand van het bestuur was beschikbaar voor commentaar.