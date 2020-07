Nederlandse feestvierders zorgen ’s nachts voor overlast in Knokke-Heist: "Schelden en slaan op de politie"

Dinsdagnacht bleef het uiteindelijk niet bij waarschuwingen en werden een vijftal feesters opgepakt. “Dat ging om mensen die als aanstokers werden aanzien en de aanwezige groep bleven ophitsen”, zegt de korpschef. Helemaal nieuw is de aanwezigheid van Nederlanders tijdens de zomermaanden in Knokke-Heist niet. Alleen is de uitgaansbuurt in de badplaats dit jaar extra beperkt door corona, waardoor alle feestvierders samentroepen op 1 locatie.

