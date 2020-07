Na toename van lood in bloed van kinderen in buurt Umicore Hoboken: "Fabriek verhuizen is bijna onmogelijk" 

De stad wil ook al op korte termijn naar oplossingen zoeken: "Zo bekijken we of we deze zomer de kinderen al buiten de wijk kunnen opvangen of op kamp kunnen sturen. Dan zijn ze nu al niet meer de hele tijd in de wijk."

Onteigenen is volgens de stad niet meteen aan de orde: "Dat zijn ook procedures die jaren duren", zegt Duchateau. "In de eerste plaats moeten we zoeken naar oplossingen op vrijwillige basis. Heel veel mensen willen ook zelf in de wijk blijven wonen, zeker mensen die er al lang wonen. Dat is op dit moment ook geen probleem. We moeten vooral op zoek naar oplossingen voor gezinnen op wie de impact heel groot is en dat zijn die met jonge kinderen."