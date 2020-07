Jessa Ziekenhuis onderzoekt lichamen van overleden coronapatiënten: "Risicopatiënten overlijden mogelijk door orgaanfalen"

De wetenschappers zullen het immuunsysteem onder de loep nemen. “De reden van het doodgaan is niet zo zeer het virus zelf, maar het is wel een gevolg van een onderliggende problematiek”, zegt professor Niels Hellings. “Sommige mensen kunnen het virus moeilijker aan. Daar zal naar het immuunsysteem worden gekeken.” Bij zwakkere patiënten kan het virus overslaan naar het hart, de nieren en de lever. Dat kan een doodsoorzaak zijn. “Dat is het unieke aan deze studie omdat we nu onderzoeken wat de doodsoorzaak is geweest”, aldus de professor.