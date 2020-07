Virtueel politieloket moet meer agenten op straat krijgen in Bocholt

In het kantoor in Bocholt komt binnenkort ook een virtueel loket voor aangiftes en klachten, het vierde van Politie CARMA. Inwoners kunnen er terecht bij een virtuele inspecteur. Het gesprek blijft natuurlijk en levensecht, dankzij geavanceerde 3D-technologie. Het systeem laat toe om op een eenvoudige manier informatie en documenten uit te wisselen, en zelfs te ondertekenen. De fysieke afstand is bovendien een extra troef in tijden van corona. "Door de komst van het virtueel loket kunnen er meer politiemensen op de straten en in de wijken aanwezig zijn. Zij blijven het eerste aanspreekpunt en zijn via telefoon of mail te bereiken," aldus burgemeester Stijn Van Baelen (Via).