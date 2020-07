VUB-rector Caroline Pauwels ontvangt eredoctoraat van zusteruniversiteit ULB

Voor Pauwels, die in september begint aan haar tweede en laatste termijn al rector van de VUB, is het eredoctoraat de kers op de taart na zo'n bewogen jaar. "Ik ben er ontzettend blij mee, vereerd om dit te krijgen na zo'n bewogen jaar", vertelt de rector. "Ik ben de collega's van onze zusteruniversiteit ontzettend dankbaar voor de geste die ze doen. Het is een mooie erkenning voor de inspanningen die we met de hele VUB de voorbije jaren deden om als universiteit via onderwijs en onderzoek mee te werken aan een betere maatschappij."