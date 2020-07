"Het wonen van de toekomst" in Zweden: complex doet het zonder aansluiting op water, gas, elektriciteit of riolering

Geen aansluiting meer voor elektriciteit, gas, waterleiding of riool: de gemeentelijke bouwmaatschappij Vätterhem heeft grote plannen in Jönköping, een middelgrote Zweedse stad ergens tussen Göteborg en Stockholm. Tegen 2023 moeten de eerste "volledig zelfvoorzienende" gebouwen er staan: twee wooncomplexen met in totaal 44 appartementen.

"Het gaat om een grote investering, maar we hopen dat we kunnen aantonen dat zo'n investering na verloop van tijd zichzelf terugbetaalt", zegt Pär Löfstedt, Project Manager van Yellon, het bureau dat het concept bedacht en uiteindelijk met Vätterhem in zee ging voor de uitwerking.

"De ontwikkeling van gebouwen met een kleinere ecologische voetafdruk in de economie van de toekomst moet ergens beginnen. Dit soort ontwerp zou wel eens het wonen van de toekomst kunnen worden", zegt Thorbjörn Hammerth van Vätterhem.