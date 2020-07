"Zelfwoonplicht" in Amsterdam moet voorkomen dat gewone mensen geen woning meer kunnen kopen in de stad 

In Nederland is de voorbije twee jaar zes procent van alle woningen gekocht door kleine beleggers die de woningen verhuren. In sommige wijken in Amsterdam gaat het om twintig procent van alle woningen.



"De beleggers kopen de woningen op die de starters en de middeninkomens willen kopen. Dan moeten die mensen huren, maar dat is ontzettend duur in Amsterdam. In Amsterdam begint dat bij 1.500 euro per maand voor een appartement van zestig vierkante meter. Een onderwijzer of een verpleger kan dat niet betalen. Die woningen worden gehuurd door expats en dergelijke. Voor de gewone mensen is dat niet op te brengen", aldus Boelhouwer.

Professor Boelhouwer vindt de zelfwoonplicht een goede maatregel om ervoor te zorgen dat mensen met een middeninkomen in de stad kunnen blijven wonen.