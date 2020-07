Actrice uit Amerikaanse serie "Glee" vermist na boottochtje met haar zoontje

Naya Rivera was gisteren vertrokken voor een boottochtje met haar 4-jarige zoontje op Lake Piru, een meer in Los Padres National Forest and Topatopa Mountains in Ventura County, in de staat Californië. Rond 13 uur 's middags plaatselijke tijd had ze een bootje gehuurd.

Ongeveer 3 uur later vond een andere schipper het kind al slapend aan in het bootje, alleen. De hulpdiensten werden onmiddellijk gewaarschuwd en er werd een zoekactie opgezet met helikopters, drones en duikteams. De zoekactie werd met het invallen van de nacht stopgezet en zal hervat worden als het weer ochtend wordt.

Het zoontje verkeert in goede gezondheid. Hij vertelde dat hij en zijn moeder waren gaan zwemmen en dat zijn moeder niet meer in de boot geraakt was. De hulpdiensten vrezen dat de kans klein is dat Rivera nog levend teruggevonden word.

Naya Rivera speelde "Glee" de rol van cheerleader Santana Lopez. Die reeks liep van 2009 tot 2015 op de Amerikaanse zender Fox en was ook een internationaal succes. "Glee" draait rond een groep jongeren die op school een koor beginnen. In de reeks zingen de personages hits van bekende artiesten, die ook passen in het verhaal.