ACV-Limburg helpt bij het invullen van belastingbrieven: “Er staan veel fouten in vooraf ingevulde aangiftes”

Voor heel wat mensen blijft het invullen van de belastingbrief een moeilijke klus. Wie de aangifte elektronisch indient, zal merken dat heel wat gegevens al zijn ingevuld. Maar die gegevens zijn volgens het ACV niet altijd correct. Jean Vranken van ACV-Limburg: “We stellen vast dat heel wat vooraf ingevulde aangiftes niet juist zijn. Ze zijn zeer onvolledig: kinderopvang is bijvoorbeeld niet afgetrokken, giften zijn dikwijls niet aangegeven, leningen zijn soms niet of op de verkeerde plaats ingevuld. Dat maakt in sommige dossiers een verschil van duizenden euro’s voor de mensen.”