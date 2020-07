Volg afbraak van oude Theunisbrug aan Sportpaleis in Antwerpen rechtstreeks via livestream

De Vlaamse Waterweg gaat dit weekend de afbraak van de Theunisbrug aan het Sportpaleis in Antwerpen livestreamen. Die afbraak zal anders gebeuren dan op de gebruikelijke manier. “Normaal vallen de brokstukken in het water. Dit keer zullen twee kranen de brug, balk per balk, afbreken”, zegt Lilianne Stinissen van de Vlaamse Waterweg. De nieuwe Theunisbrug is vanaf vandaag voor al het verkeer toegankelijk.