Asielcentrum Parelstrand in Lommel sluit in september: 850 asielzoekers verhuizen 

Burgemeester Nijs is tevreden over de sluting. Minister Maggie De Block (Open VLD) had beloofd dat Lommel als eerste asielzoekerscentrum zou afgebouwd worden. En dat gebeurt nu ook. Of er in de toekomst toch nog een asielcentrum in Lommel komt, kan niemand voorspellen. Bob Nijs: "Mocht er een nieuwe asielgolf komen, dan kan niemand uitsluiten dat er opnieuw een asielcentrum komt. Maar nu is het vooral de bedoeling om te sluiten."