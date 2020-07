Australië schort uitleveringsverdrag met Hongkong op en verlengt visa voor studenten uit die stad

Tegelijk zal Australië de visaregelingen voor Hongkongers in Australië fors versoepelen. Die zullen nu vijf jaar na het beëindigen van hun studies of contract in Australië kunnen blijven. Dat zou slaan op zeker 10.000 mensen uit Hongkong en nog eens 2.500 Hongkongers die elders verblijven. Australië opent overigens de mogelijkheid om die mensen ook een permanente verblijfsvergunning te verlenen.

China reageert boos op de maatregelen en verwijt Australië "inmenging in binnenlandse aangelegenheden". Peking dreigt ook met tegenmaatregelen. Aanleiding voor het probleem is de veiligheidswet voor Hongkong die het Chinese parlement onlangs goedgekeurd heeft. Die holt de in 1997 afgesproken vrijheden van burgers in Hongkong uit en laat China toe om direct via een nieuwe politiedienst in te grijpen in de regio. De wet is duidelijk bedoeld om de greep van het communistische regime op Hongkong te verstevigen en het massale volksprotest van vorig jaar te onderdrukken.