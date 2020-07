Autosalon Brussel in 2021: "We hopen dat het kan om de sector een boost te geven na corona"

Volgens woordvoerder Joost Kaesemans van Febiac mag je de salons in Genève en Brussel niet vergelijken. “Het salon in Genève is eerder een prestigesalon. Bezoekers van over de hele wereld komen er naartoe om de nieuwste prototypes en snufjes te ontdekken. Maar de commerciële context in Brussel is veel belangrijker. Hier komen consumenten een voertuig kiezen dat ze in de loop van het jaar misschien zullen aankopen”, zegt Kaesemans.