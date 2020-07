Na corona: Belgen willen zich minder verplaatsen en meer telewerken, maar zal dat ook tot minder files leiden?

Beeckman gelooft wel dat de tendens om meer aan telewerk te doen vanaf september tot minder pendelverkeer zal leiden op onze wegen: "Jazeker, en er is een grote kans dat dat ook een effect heeft op de files in de spits. Tenminste: in de ochtend, want dan is het pendelverkeer dominant op de weg. In de middag en avond zijn het vooral het diensten- en vrijetijdsverkeer dat – naast het pendelverkeer - de files veroorzaakt. Dat was deze en afgelopen week al zichtbaar op de weg: de ochtendspitsen zijn veel minder zwaar dan de avondspitsen, die laatste waren ronduit lastig. Het is goed mogelijk dat die trend zich vanaf september voorlopig doorzet."