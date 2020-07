Bewoners woonzorgcentra in Gent kiezen nieuwe koffie: "Degene die we nu moeten drinken is echt niet lekker" 

Vandaag vond een eerste van een aantal koffieproeverijen plaats. Woonzorgcentrum Het Heiveld mocht de spits afbijten. 11 bewoners en 4 personeelsleden namen deel aan de koffietasting. Een team van koffiespecialisten heeft hen verschillende koffies en variaties voorgeschoteld. Er was keuze uit 6 verschillende fairtrade koffies: "Nummer 5 is de beste. Niet te veel nasmaak, romig, ik vind hem wel goed. Het mag niet te bitter zijn", zegt een bewoner. Ook Michel is blij dat hij er bij is: "Ik ben content dat we mogen proeven, dat is belangrijk voor ons."