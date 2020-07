Café een week gesloten na coronabesmetting bij klant

"Ik denk dat we terug met onze voeten op de grond gezet zijn", aldus Lynn Dedrie. "Wij moeten ons heel bewust aan de opgelegde regels houden. De schrik zit er nu toch een beetje in. Het is echt nog veel te vroeg om ergens naartoe te gaan, laat staan op vakantie te vertrekken. Zolang het vaccin er niet is, moeten we opletten", besluit Lynn Dedrie. Café 't Plenke in Perk gaat zondag opnieuw open.