Coronamaatregelen in India versoepelen, terwijl besmettingen pieken: "Zowel bevolking als overheid heeft geld nodig"

Na een periode waarin er geen binnenlandse vluchten waren en geen treinen reden is het binnenlands verkeer weer op gang gekomen. Ook de grenzen tussen de deelstaten zijn weer open. "Reizigers wordt wel gevraagd om in quarantaine te gaan wanneer ze zich van de ene deelstaat naar de andere verplaatsen, maar in de praktijk houden velen zich daar niet aan. Dus door die mobiliteit kan het virus zich nu makkelijker verspreiden in heel het land", besluit Aletta André.

Het goede nieuws is dat het virus voorlopig wegblijft uit de arme sloppenwijken, die énorm gemonitord worden. Men is daar zeer beducht voor een uitbraak, dus zijn ze daar extra voorzichtig. In New Delhi gaan ze proberen om mensen intensiever te screenen om besmettingen sneller op te sporen. Voor de arbeidsmigranten die massaal terugkeren naar hun dorpen worden speciale bussen en treinen ingezet en zij moeten hun quarantaine van twee weken uitzitten in speciale gebouwen.