Coronacrisis eist eerste slachtoffer in beurzensector: organisator Megavino en Vakantiesalon failliet

Conceptum uit Nijvel is het eerste grote slachtoffer onder de Belgische beurzenorganisatoren. Met 20 grote expo's per jaar - onder meer wijnbeurs Megavino, vakantiebeurzen Vakantiesalon, Aventuria en Belgian Boat Show en hobby-evenementen Creativa en Cake & Sugar - was Conceptum al meer dan 25 jaar actief in de sector. Bij het bedrijf werkten 17 mensen.