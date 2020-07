Delfine Persoon krijgt eindelijk haar herkansing tegen Katie Taylor

Persoon vroeg vorig jaar meteen om een herkansing, maar Taylor hield al die tijd de boot af. Nu lijkt de corona-pandemie in het voordeel van de West-Vlaamse te zullen spelen. Doordat er geen bokskampen met publiek mogen worden gehouden, haken de adverteerders af en waren er ook amper atleten geïnteresseerd in een kamp met Taylor. Omdat tv-rechten in ons land nauwelijks een rol spelen, greep Persoon de kans met beide handen.

Het wordt wel geen traditionele wedstrijd. Vanwege COVID-19 zal er tijdens de wedstrijd op 22 augustus geen publiek aanwezig zijn. De kamp zal plaatsvinden in Brentwood, in Essex (VK), in de tuin van de manager van Taylor.

Na een mindere periode zit het Persoon weer helemaal mee. Behalve een herkansing op de wereldtitel, heeft ze nog iets anders om naar uit te kijken. Na jaren zoeken heeft ze eindelijk de gedroomde locatie gevonden om een eigen bokszaal te openen. Persoon vond een oude boerderij in de Bollestraat in Gits. Dankzij de financiële steun van een gulle sponsor, de gemeente en Sport Vlaanderen wordt het ook een veel groter project dan eerst gepland. De opening is gepland voor de zomer van volgend jaar.