Scholen krijgen duidelijkheid voor volgend schooljaar

In het basis- en secundair onderwijs is het bij code geel niet vereist om 4m² per leerling of per personeelslid te voorzien en zijn klassen niet meer beperkt tot slechts 14 leerlingen. Activiteiten buiten school kunnen ook doorgaan. Bij code oranje en rood worden de maatregelen strenger. Basisscholen moeten bijvoorbeeld bij code oranje de leerlingen laten eten per klas en bij code rood moeten klassen zo veel mogelijk gescheiden worden, ook tijdens de speeltijd.