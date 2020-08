Wat is het eeuwenoude Brusselse drankje Half-en-half? 

Brusselaars kennen Cirio vooral als het prachtige Art-nouveau café waar je de typische ‘Half-en-half’ kan drinken. Toch was dat ooit anders. “De Cirio was ooit een Italiaans bedrijf van de typische conserven. Hier in Brussel was het een gebruikersruimte waar klanten konden komen proeven. Er waren filialen in Turijn, Rusland, Parijs en dus ook in Brussel. Het is pas later een café geworden. Het interieur is wel geklasseerd om die authenticiteit te behouden. Er mag dus niets aan het interieur veranderd worden. Het behangpapier, de stof op de zetel, de houten panelen, het bureau en het telefoonhokje dat er nog is. Dan nog een ‘Half-en-half en je waant je echt in 1886”.

Bezoekje brengen aan Cirio? Dat kan in de Beursstraat 18 in hartje Brussel. Meer onbekende parels ontdekken kan met Valérie De Ketelaere en haar interactieve én coronaproof wandelingen van Bazaar Trottoir. Meer info vind je hier op haar website.