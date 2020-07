Er rijden weer bussen tussen Duinkerke en De Panne: "Maar problemen zijn nog niet achter de rug"

Sinds eind juni moeten alle busreizigers afstappen in Bray-Dunes en hun reis naar de Panne te voet voortzetten. Dat is een wandeling van ruim 4 kilometer. Maar sinds vandaag is er opnieuw een verbinding tussen Duinkerke en het station van De Panne. De bus is gratis voor de Fransen, maar de organisator van het busvervoer en de burgemeester van Duinkerke willen dat de gemeente De Panne of de bedrijven in ons land ook mee betalen voor het vervoer. Maar dat is in België niet de gewoonte.