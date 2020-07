Extra snelheidscontroles op E17-viaduct in Gentbrugge om overlast te beperken

Het E17-viaduct in Genbrugge heeft al jaren een slecht naam. Een eerdere herstelling moest de geluidsoverlast van de voegen dempen, maar dat leek niet echt het geval. Het viaduct krijgt ook al een hele tijd de bijnaam ‘brokkelbrug’, omdat de staat van de brug zo slecht is dat er brokken beton naar beneden vielen. Netten moesten die brokken opvangen in afwachting van de grondige renovatie. Nu die herstelling aan de gang is, klagen omwonenden opnieuw over geluidsoverlast en trillingen door de werken zelf en door het vele zware verkeer dat nu over één helft van de brug moet.